Auto esce di strada all'alba: quattro feriti, due portati in codice rosso all'ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti all'alba di stamattina, sabato 4 dicembre, lungo la strada provinciale 9 a seguito di un incidente stradale avvenuto nella frazione di Castion Veronese a Costermano sul Garda. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di un veicolo che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

A bordo dell'automobile vi sarebbero state quattro persone, tutte rimaste purtroppo ferite a seguito dell'incidente che si è verificato intorno alle ore 5 del mattino. I soccorritori spiegano che due feriti sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre altrettanti, in condizioni più gravi, sono stati portati in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul luogo del sinistro sono giunti, oltre al personale del Suem 118 con automedica ed ambulanza infermierizzata, anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi ed i vigili del fuoco.