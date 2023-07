Ancora disordini nel carcere di Montorio. «Incendi appiccati da un detenuto domati dal personale»

Nuovi disordini sono stati registrati nel carcere di Montorio, dopo la protesta dei detenuti del 26 luglio. A darne notizia è ancora la segreteria regionale USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) del Triveneto.

Come riporta il segretario interrgionale Leonardo Angiulli, alle 15.55 di giovedì «veniva appiccato un incendio da parte di un detenuto ubicato Sezione seconda corpo 2 Isolamento», il quale è stato domato e spento dal personale della casa circondariale veronese. Lo steo avrebbe poi provocato un altro incendio, intorno alle ore 16, «questa volta all’ interno del bagno della camera». Un fatto descritto come «gravissimo» e «critico», i cui «fumi hanno interessato la camera detentiva nonché il reparto medesimo», prima che il personale riuscisse a domare anche questo rogo.

Nele operazioni di spegnimento «sono rimasti feriti tre agenti per aver inalato fumi»: il personale è stato quindi condotto in ospedale per gli accertamenti, con una prognosi di 3 giorni per ogni agente.

Il segretario Angiulli sottolinea che si tratta di un «detenuto di difficile adattamento», il quale «ha incendiato la propria cella creando attimi di forte tensione nei reparti detentivi. Solo grazie all’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria di turno si riusciva ad entrare nella camera, per evitare il peggio».

Dal sindacato sottolineano come «eventi di questo tipo sono ormai all’ordine del giorno. Possiamo affermare che grazie al tempestivo intervento e alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria si è riusciti a limitare i danni» e lanciano poi un appello: «Chiediamo alla politica di accendere i riflettori sul pianeta carcere chiedendo lo stato di emergenza carceri».