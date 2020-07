Fuori strada con l'auto, 41enne portato in ospedale con un trauma cranico

Questo pomeriggio, 19 luglio, un uomo di 41 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per un trauma cranico. Trauma che l'uomo si è procurato in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17 in località Canton, a Ronco all'Adige. Pare che il ferito abbia perso il controllo della sua auto e sia uscito dalla carreggiata lungo la Strada Provinciale 19.

A prestare soccorso al 41enne, i sanitari del 118, giunti con una ambulanza e con l'elicottero, aiutati nelle loro operazioni dai vigili del fuoco e dai carabinieri.