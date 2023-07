/ Autostrada Serenissima

Camper con quattro persone a bordo si ribalta nella notte lungo la A4

L'incidente ha avuto luogo tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, in direzione Venezia. Fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo