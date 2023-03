Incidente in A4, camion contro il guard-rail: lunghe code in autostrada

Un incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo intorno alle ore 14.40 circa, lungo l'autostrada A4 nel territorio comunale di San Bonifacio. In particolare il sinistro avrebbe visto coinvolto un mezzo pesante, il quale sarebbe finito contro il guard-rail. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi e non si registrerebbero infatti feriti gravi.

L'incidente sarebbe avvenuto nella carreggiata in direzione Venezia, ma avrebbe finito con il coinvolgere anche quella verso Milano e sono state pertanto segnalate pesanti ripercussioni sulla viabilità in entrambi i sensi di marcia.

In particolare, si sono venute a creare delle code chilometriche di veicoli tra i caselli di Soave e Verona sud, durante la fase delle operazioni di rimozione dei veicoli interessati, ma anche per dei rallentamenti dei mezzi in transito nei pressi del luogo dell'incidente. Presenti sul posto, oltre al Suem 118, anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi.