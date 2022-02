/ Via Brognoligo

Camion si ribalta mentre percorre la rotonda: intervengono pompieri e 118

L'incidente è avvenuto a Buttapietra nella mattinata di lunedì, in via Brognoligo. L'autista sarebbe stato condotto in ospedale in codice giallo in ospedale, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario e dai vigili del fuoco