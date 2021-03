Camion ribaltato in A4, vicino a Caldiero. Un ferito in codice rosso intubato

È stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento il camionista che questo pomeriggio, 17 marzo, si è ribaltato con il suo mezzo pesante sull'autostrada A4. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15, lungo la carreggiata in direzione Venezia tra i caselli di Verona Est e Soave, più o meno all'altezza di Caldiero.

Stando ai primi rilievi, i mezzo sarebbe uscito dalla carreggiata autonomamente. Solo il conducente, un 45enne originario di Bari, è rimasto coinvolto ed è stato soccorso dai sanitari giunti in ambulanza e con l'elicottero. Tra i soccorritori, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

In direzione Venezia, l'incidente ha provocato code per almeno quattro chilometri, anche perché la viabilità è stata completamente chiusa durante le operazioni in imbarco del ferito in elicottero. Anche in direzione Milano si sono registrati dei rallentamenti in prossimità del ribaltamento.