Casello di Verona sud, camion si ribalta sulle barriere nella rotonda di accesso

Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì ha messo a dura prova la viabilità della zona sud della città.

Quando erano da poco passate le ore 8, un autoarticolato che trasportava patate si è rovesciato all'imbocco della rotonda di via Flavio Gioia, davanti al casello di Verona Sud, rimanendo in bilico sulle barriere di protezione che separano le corsie che portano in A4 da quelle della viabilità ordinaria sottostante.

Sul posto si sono dirette due squadre dei vigili del fuoco di Verona, le quali hanno dovuto tagliare il parabrezza del mezzo pesante, per permettere all'autista di abbandonare l'abitacolo in cui era rimasto intrappolato. In via precauzionale, l'uomo è stato condotto in ospedale dal personale del 118.

Alle 10.30 i pompieri erano ancora al lavoro sul posto per recuperare l'autoarticolato. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, nonostante la gestione degli uomini della polizia stradale e della polizia locale, che si sono diretti sul luogo dell'incidente.