Mezzo pesante che trasportava fieno si ribalta sulla statale 11 e il traffico va in tilt

Un mezzo pesante che trasportava fieno si è ribaltato lungo la strada statale 11 in direzione Peschiera del Garda. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 19 di oggi, venerdì 29 maggio, all'altezza del Comune di Sona. Il camion si è ribaltato su un lato, così come il rimorchio, rovesciando dunque il carico che trasportava. Non sono mancati disagi per la viabilità, con lunghe code che si sono venute a creare nell'immediato.

Il traffico è poi potuto riprendere in parte con il ripristino della circolazione su una corsia. In seguito, grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco che si sono adoperati con un'autogru, è stato quindi possibile rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia che hanno operato per regolare la viabilità compromessa a causa dell'incidente.