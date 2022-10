Mezzo pesante si ribalta in A4: un ferito, traffico bloccato e lunghe code

Traffico bloccato e lunghe code in A4 a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di martedì.

Stando alle prime informazioni giunte, un mezzo pesante si è ribaltato tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda intorno alle ore 8, con una dinamica al vaglio degli agenti della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche gli ausiliari dell'autostrada, i vigili del fuoco con due mezzi e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: è stato soccorso infatti l'autista del camion, successivamente condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a cause dei traumi riportati.

Per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo pesante, il traffico in A4 è stato bloccato e l'autostrada chiusa, così come è stato chiuso il casello di Sommacampagna, a partire da poco prima delle 8.20 (secondo quanto riporta il sito dell'Autostrada Brescia Padova). Le code nel frattempo hanno raggiunto i 10 chilometri di lunghezza. Rallentamenti che hanno avuto ripercussioni anche sulla A22, tra Nogarole Rocca e l'all'acciamento con l'A4.