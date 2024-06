Camion si ribalta e inonda di mele l'A22: traffico in tilt tra Ala Avio e Affi

A causa di un camion che si è ribaltato mentre procedeva in direzione Modena, nel primo pomeriggio di mercoledì 5 giugno sono stati registrati grossi disagi sulla A22, tra i caselli autostradali di Ala Avio e Affi.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, il mezzo pesante trasportava mele e, oltre ad aver danneggiato il guardrail che divide le due carreggiate, ha inondato le corsie di marcia con il suo carico.

Forze dell'ordine e vigili del fuoco sono diretti sul posto, con il secondi che si sono adoperati nel compito non semplice di rimettere in piedi il camion e liberare la sede stradale dalle mele.

Traffico in tilt dopo l'incidente: oltre a una coda di 4 chilometri, per chi viaggia in direzione sud è stato istituito l’obbligo di uscire al casello di Ala Avio.