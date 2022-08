Camion carico di marmo si ribalta sulla Transpolesana, chiuso tratto a Oppeano

Un autoarticolato si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi, 4 agosto, sulla Transpolesana. Per fortuna, l'incidente non ha avuto conseguenze per l'autista del mezzo pesante, ma ha reso obbligatoria la chiusura della Strada Statale 434 in direzione Verona all'altezza di Oppeano. I veicoli diretti verso Nord sono stati fatti uscire allo svincolo di Ca' degli Oppi per consentire le operazioni di pulizia della careggiata su cui si era rovesciato il carico del tir.

Un carico particolarmente pesante perché si trattava di marmo. Marmo che potrebbe essersi spostato a causa di una manovra dell'autista, provocando il ribaltamento dell'autoarticolato. Per recuperare la marce e liberare la strada, le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere il tratto di Oppeano della SS 434 in direzione Verona all'incirca dalle 13 e per diverse ore. E a collaborare con le autorità nella gestione del traffico sono intervenute anche le squadre di Anas.