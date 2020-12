Camion incastrato sotto ponte ferroviario, autista liberato dai pompieri

A causa dell'urto tra la gru ed il sovrappasso della ferrovia, un camion che trasportava legna da ardere è rimasto incastrato sotto il ponte di Via Bernini Buri, a Verona. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30ed il conducente del mezzo è rimasto incastrato nello stretto spazio della cabina di guida schiacciata contro la struttura del ponte. Per liberarlo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, per un totale di dieci uomini.

I pompieri hanno prima messo in sicurezza il camion e poi hanno raggiunto con l'autoscala l'autista imprigionato. Alcune parti della cabina sono state rimosse per permettere l'estrazione dell'uomo, che è rimasto sempre cosciente ed ha collaborato con i soccorritori. Una volta portato in strada, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.

Durante le operazioni più delicate, per circa un'ora e mezza, il traffico ferroviario che passa sul ponte è stato bloccato.