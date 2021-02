Camion si incastra sotto un balcone, chiusa Via Fiumicello a Verona

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire il traffico e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'immobile

Il camion incastrato in Via Fiumicello

Oggi pomeriggio, 16 febbraio, Via Fiumicello a Verona è stata per ore chiusa al traffico, più o meno dalle 14. Un camion si era incastrato sotto il balcone di un'abitazione, rimanendo bloccato e non riuscendo a procedere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire il traffico e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'immobile.



(Il camion incastrato sotto il balcone)