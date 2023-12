Incidente in A4: mezzo pesante finisce fuori strada, ferito il conducente

I vigili del fuoco di Verona hanno segnalato un incidente stradale avvenuto nella prima serata di martedì 5 dicembre, intorno alle ore 17.30, nel tratto autostradale dell'A4 tra le uscite di Verona Est e Verona Sud, all'altezza del chilometro 288.900. Secondo quanto è stato riferito dai pompieri, per cause ancora sconosciute, un trattore stradale avrebbe infatti perso il controllo, uscendo di strada e finendo la sua corsa in un fossato con circa trenta centimetri di acqua.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e cinque operatori, spiegano di aver lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre l'autista che risulterebbe «lievemente ferito» e sarebbe inizialmente rimasto «incarcerato nella cabina». L'uomo è poi stato affidato alle cure del personale sanitario.

Durante le operazioni di soccorso, terminate poi intorno alle ore 18.30 con la messa in sicurezza dell'area e il recupero del mezzo pesante, i vigili del fuoco spiegano che si è reso necessario ridurre a due corsie di marcia il tratto autostradale.