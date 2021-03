Camion contro furgone a Castelnuovo: cinque coinvolti, due all'ospedale

Lo scontro è avvenuto in Via Stazione. Il ferito più grave è stato trasportato a Borgo Trento in codice rosso, l'altro in codice giallo all'ospedale di Peschiera

Due conducenti e tre passeggeri. In cinque, dunque, sono stati coinvolti questo pomeriggio, 17 marzo, in un incidente stradale a Castelnuovo del Garda. Poco dopo le 14, in Via Stazione, un camion si è scontrato con un furgone. Per soccorrere i feriti, il 118 di Verona ha inviato sul posto due ambulanze, il cui lavoro è stato supportato dalle forze dell'ordine intervenute per ricostruire la dinamica del sinistro.

Dei cinque coinvolti, solo un paziente è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Un altro ferito, meno grave, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda. Per gli altri tre non è stato necessario il trasporto in ospedale.