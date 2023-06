Cisano, caduta dal motorino nella notte: due feriti, uno è grave

La caduta e poi lo schianto in motorino nella notte di Bardolino. In due sono rimasti feriti intorno all'una di questa notte, 18 giugno, in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Cisano. I soccorritori del 118 hanno descritto il sinistro come una caduta di un motorino finito contro un ostacolo, ma per una ricostruzione più dettagliata sarà necessario attendere l'esito del lavoro svolto della polizia stradale.

Diverse le condizioni dei due feriti, soccorsi dagli operatori arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Quello più lieve, è stato ricoverato in codice giallo a Peschiera.