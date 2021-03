Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: ferito portato in ospedale a Verona

Dopo il drammatico scontro frontale che ha visto coinvolti due fratelli, uno dei quali ha perso la vita, un altro incidente stradale è avvenuto sempre nel Comune di San Giovanni Ilarione. I carabinieri, infatti, riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, sabato 6 marzo attorno alle ore 16.40 circa, per svolgere i rilievi del caso in seguito ad un sinistro che ha visto coinvolto un motociclista italiano, classe 1981. Secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, l'uomo mentre percorreva via Moccia, procedendo in direzione Cattignano, avrebbe perso il controllo del mezzo, rovinando a terra.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del sinistro, mentre sul posto è giunto anche il personale del Suem 118 che ha soccorso il motociclista. Quest'ulltimo è stato quindi trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale di Verona a Borgo Trento. L'uomo protagonista del sinistro, secondo quanto riferito dai carabinieri, risulterebbe comunque essere «vigile e cosciente».