Fuori strada con la moto a Quaderni, due feriti. Uno è grave

Due feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio della caduta di una moto capitata questo pomeriggio, 8 aprile, a Villafranca di Verona.

La moto, su cui viaggiavano il conducente e la passeggera, è finita fuori strada intorno alla 15, in Via Leopardi, nella frazione di Quaderni. E nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Per soccorrere i due feriti, il Suem 118 ha inviato due ambulanze e un'auto medica. Il ferito più grave è il conducente della moto, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. La passeggera, invece, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Villafranca.