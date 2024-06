Motociclista 57enne ricoverato in condizioni molto gravi dopo una caduta

Questa notte, 28 giugno, un veronese di 57 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Borgo Trento. Intorno all'1.30, l'uomo ha perso il controllo della sua moto Honda ed è caduto all'incrocio tra Via Gardesane e Via Bionde, all'altezza del Migross.

Il 57enne è stato soccorso dal personale sanitario giunto con un'ambulanza e con un'auto medica. E i soccorritori hanno dovuto rianimarlo sul posto prima di trasportarlo in ospedale in codice rosso.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. È molto probabile dunque che si sia trattato di una caduta autonoma. Una caduta i cui rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che nella notte hanno anche chiuso il tratto di strada e gestito la viabilità durante i soccorsi.