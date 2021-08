Caduta in moto nella notte a Verona: centauro portato d'urgenza in ospedale

L'incidente è avvenuto in via Caroto intorno all'ora di mezzanotte e mezza. Sul posto è intervenuta la Polizia locale e il 118, che ha condotto il motociclista a Borgo Trento

Un motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì, dopo un incidente avvenuto a Verona.



Secondo quanto appreso, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra, intorno all'ora di mezzanotte e mezza mentre percorreva via Francesco Caroto, non lontano da Porta Vescovo, per cause al vaglio della Polizia locale.In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118: dopo avergli fornito le prime cure, il personale sanitario lo ha trasportato in codice rosso al Polo Confortini, a causa delle gravi ferite riportate.