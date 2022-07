Un'ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente, ma per il trasferimento del ferito in ospedale è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. A collaborare nelle operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la dinamica della caduta è al vaglio di polizia e carabinieri.

È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento di Verona il motociclista caduto oggi, 31 luglio, a San Mauro di Saline. L'uomo stava percorrendo la Strada Provinciale 16 ed ha perso il controllo del suo veicolo intorno alle 11.30 di questa mattina. Oltre alla caduta, il motociclista è finito anche fuori strada ribaltandosi su un terreno scosceso.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. La caduta è avvenuta sulla Strada Provinciale 16, a San Mauro di Saline

Si ribalta in un pendio dopo una caduta in moto, ferito ricoverato in gravi condizioni