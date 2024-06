Drammatica caduta in moto: 58enne perde la vita a Villafranca

Un drammatico incidente si è consumato nella prima serata di martedì nel Comune di Villafranca di Verona.

Stando a quanto appreso, intorno alle 19 un 58enne della zona stava percorrendo la zona di via dei Colli, in località Pozzomoretto, in sella alla propria moto, quando ne avrebbe autonomamente perso il controllo finendo a terra. Una caduta che si è rivelata fatale: nonostante l'intervento del personale del 118 con ambulanza ed automedica, infatti, per il centauro non c'è stato niente da fare ed è deceduto

Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.