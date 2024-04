Cade in moto e si ferisce: portato in codice rosso a Borgo Trento

Una caduta in moto è stata segnalata nel pomeriggio di domenica 7 aprile, quando erano circa le ore 17, nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova. Stando alle informazioni riferite dai soccorritori, il sinistro si sarebbe verificato nei pressi di località San Giorgio.

A seguito della caduta autonoma, il conducente del veicolo è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenute un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il ferito è stato poi accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. In zona sono intervenuti anche gli agenti della polizia per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.