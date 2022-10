Ferito elitrasportato in ospedale in codice rosso dopo una caduta in moto

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella zona Est della provincia di Verona nella mattinata di venerdì.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 9.30, in via Feniletto a San Martino Buon Albergo, si sarebbe verificata una caduta in moto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

In soccorso della persona in sella al mezzo a due ruote, è arrivato il personale del 118 con automedica ed elicottero: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per i traumi subiti.