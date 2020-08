Incidente lungo la pista da cross: in codice rosso a Borgo Trento dopo la caduta

I soccoritori del 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, domenica 16 agosto, presso la pista da cross "Monte Loffa" con sede nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo. Qui, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuta intorno alle 10.45 la caduta di un motociclista che avrebbe poi riportato gravi ferite.

Sul posto i soccorritori sono giunti in elicottero e il ferito è stato quindi accompagnato d'urgenza presso l'ospedale civile maggiore di Verona, dove è stato accolto in codice rosso. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire l'episodio.