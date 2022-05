Cade in bicicletta a Pastrengo: ferito grave viene portato in ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti questa mattina, martedì 17 maggio, nel Comune veronese di Pastrengo per prestare aiuto ad un ciclista. Quest'ultimo sarebbe infatti rimasto vittima di una caduta autonoma, avvenuta intorno alle ore 11.30 circa.

Sul posto è giunta un'automedica e l'elicottero. Il ciclista, in base a quanto si apprende, è rimasto gravemente ferito dopo la caduta ed è stato accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Presenti gli agenti della poilzia stradale per occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica di quanto avveuto.