Cade con la bicicletta a Sona e finisce all'ospedale in codice rosso

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, giovedì 9 settembre, nel Comune di Sona a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto si apprende, l'episodio è avvenuto nella frazione di Palazzolo e si tratterebbe di una caduta autonoma da parte di un ciclista.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 13.30 circa mentre il ciclista stava percorrendo via Bellavista. Sul posto si sono diretti i soccorritori con un'auto medica per prestare le prime cure alla persona coinvolta, la quale è risultata gravemente ferita. Il ciclista, in seguito, è stato infatti portato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi ai fini della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'episodio.