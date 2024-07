Brutta caduta in bici, 17enne portato in gravi condizioni in ospedale

Un giovane residente nel Veronese è stato condotto d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento nel pomeriggio di martedì 2 luglio, dopo una brutta caduta in bici avvenuta nella zona di San Giovanni di Fassa.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, l'allarme è scattato poco prima delle ore 15, quando il 17enne è finito rovinosamente sull'asfalto, per cause in fase di accertamento, lungo la strada statale 48 tra Vigo e Soraga.

In suo soccorso è arrivato il personale sanitario con ambulanza ed automedica, raggiunto successivamente dall'elicottero di Trentino Emergenza: il ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato quindi portato in gravi condizioni all'ospedale trentino, dove è ricoverato.

Sul posto anche i carabinieri di Cavalese e i vigili del fuoco.