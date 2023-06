È un giovane di 22 anni la vittima della caduta in moto a Villa Bartolomea

È un ragazzo di soli 22 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella prima serata di giovedì 8 giugno nel Comune di Villa Bartolomea. Erano circa le ore 19 quando il giovane Francesco Prandini stava percorrendo, in sella alla sua moto, la strada che collega il suo paese di residenza a Legnago, viaggiando in direzione di Vigo.

Per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine, il ventiduenne avrebbe quindi perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto a terra, impattando prima con un capitello presente sul ciglio della strada.

L'urto per il ragazzo si è rivelato purtroppo fatale. Il pronto intervento dei soccorritori del Suem 118, giunti sul posto con un'ambulanza ed anche l'elicottero, nulla ha potuto dinanzi al tragico incidente. Il ventiduenne è infatti deceduto a seguito dei traumi riportati. Presenti in zona anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro.