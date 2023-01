Auto esce di strada a Breonio: due persone ferite portate in ospedale

Un brutto incidente stradale è stato segnalato in Valpolicella a Breonio durante la tarda serata di ieri, sabato 31 dicembre. Erano circa le ore 23 quando una vettura, mentre percorreva la strada provinciale 33, sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada. A bordo viaggiavano due persone, entrambe rimaste ferite nell'episodio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'automedica ed un'ambulanza. I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure, sono entrambi stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo a Negrar e l'altro, quello più grave, presso la struttura di Borgo Trento a Verona in codice rosso. Presenti in loco anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.