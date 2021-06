Cadono ed escono di strada a Brenzone, motociclisti ricoverati in codice rosso

Dopo quelli di Costermano e Peschiera del Garda, terzo incidente stradale in un pomeriggio sulle strade del Veronese. E in tutti e tre sono rimaste coinvolte delle moto

Un pomeriggio veramente nero per i motociclisti quello di oggi, 27 giugno. Dopo i due scontri con altrettante auto avvenuti a Costermano e a Peschiera del Garda, altri due motociclisti sono stati coinvolti in un incidente stradale. Verso le 17, si è verificata infatti una caduta a Brenzone, con il veicolo a due ruote che è uscito autonomamente di strada. Carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno raggiunto il luogo dell'incidente insieme ad un'ambulanza e ad un elicottero del 118. I due feriti sono stati poi trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.