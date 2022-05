Investita da un'auto, bimba di un anno e mezzo trasferita a Borgo Trento

È stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento la bambina di un anno e mezzo investita da un'auto ieri, 16 maggio, a Mezzolombardo, in provincia di Trento. La piccola era stata ricoverata in un primo momento nell'ospedale Santa Chiara del capoluogo trentino, come riportato da Trento Today. Successivamente è stato ritenuto necessario il trasferimento nella struttura scaligera. Trasferimento effettuato rapidamente in elicottero.

La bimba è rimasta vittima di un incidente stradale su cui stanno indagando i carabinieri. La dinamica non è ancora certa, ma la principale ipotesi è che l'auto abbia investito la bambina intorno alle 18.45 di ieri, durante una manovra sulla rampa di accesso ai garage di un condominio di Via Rotaliana, a Mezzolombardo. La bimba è rimasta schiacciata e pare sia andata anche in arresto cardiaco. Liberata dai vigili del fuoco, la piccola è stata poi affidata ai sanitari trentini. Ed ora ad occuparsi di lei sono i medici dell'ospedale di Verona.