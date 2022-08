Finisce con la bici tra i rovi sull'argine dell'Adige: 71enne recuperato dai pompieri

I vigili del fuoco, nel pomeriggio di venerdì, sono accorsi in aiuto di un ciclista in località Nassar nel Comune di Pescantina. Erano circa le 16.30 e il 71enne tedesco stava percorrendo un sentiero lungo l'argine dell'Adige, quando avrebbe perso il controllo della propria bicicletta ed è rotolato giù per circa 3 metri tra i rovi, fermandosi a pochi centimetri dall'acqua.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, i quali si sono prodigati per assicurare l'uomo ad una corda in attesa dei soccorsi. Partiti da Verona con 2 mezzi e 7 uomini, quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno calato in acqua un operatore SAF, il quale ha liberato il 71enne dai rovi e lo ha vincolato per evitare che scivolasse in acqua. Nel frattempo gli altri pompieri hanno posizionato sulla vegetazione la scala italiana, che usata come passerella ha permesso al ciclista di risalire: portato sul sentiero, l'uomo è stato affidato al personale sanitario che lo ha medicato. Recuperata anche la bici, l'uomo ha fatto rientro alla propria abitazione al termine degli accertamenti medici e l'intervento si è concluso intorno alle 17.30.