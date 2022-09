Bambino viene condotto in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito

Un secondo grave incidente stradale è stato registrato nel pomeriggio di venerdì, dopo quello avvenuto in Lessinia.

Secondo le prime informazioni giunte, un bambino di circa 7 anni sarebbe stato investito in piazza a San Bonifacio poco prime delle 18, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. In soccorso del piccolo è arrivato il personale del 118 con un'ambulanza, che lo ha condotto all'ospedale Fracastoro in codice rosso, dopo avergli prestato le prime cure.