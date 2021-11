Bimba di 4 anni investita da un autobus e rianimata da un'infermiera di passaggio

Gravi incidente nel Comune di Sorgà nel pomeriggio di giovedì, con sfortunata protagonista una bambina e un'infermiera di passaggio come sua salvatrice.



Stando a quanto appreso, poco dopo le ore 15 la piccola di 4 anni è stata investita da un autobus in via Oberdan, nella frazione di Bonferraro, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Lanciato l'allarme al 118, per la bimba è stato necessario avviare immediatamente le manovre di rianimazione per salvarle la vita: fortunatamente nella zona era presente proprio un'infermiera di passaggio, che in concerto con la Centrale operativa del 118 di Verona l'ha rianimata.Sul posto sono poi arrivate l'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza, che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.