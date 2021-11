Tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in A4 nel tardo pomeriggio di domenica.



Stando a quanto riporta il sito dell'Autostrada Brescia-Padova, il tamponamento si è verificato all'altezza del km 293 in direzione di Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave-San Bonifacio. Alle 18.15 sono 6 i chilometri di coda segnalati.Al momento non risultano esserci particolari conseguenze per le persone coinvolte.