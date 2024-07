Incidente lungo l'autostrada A4: rallentamenti e code in direzione Ovest

Mattinata difficile per chi nella mattinata di martedì 9 luglio si è messo in viaggio lungo l'autostrada A4, in direzione Milano.

Poco prima delle ore 9, un incidente ha avuto luogo tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, coinvolgendo un motociclista. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e la polizia stradale, per prestare soccorso e regolare la viabilità. Nella zona si sono inevitabilmente creati rallentamenti, con le code che intorno alle 9.30 superavano i 7 chilometri.