Tir sfonda il guard rail, mattinata di inferno in A4: code anche di venti chilometri

È stato un martedì mattina d'inferno per i viaggiatori che si trovavano in A4. Come spiegano i colleghi di BresciaToday, intorno alle 7.40 del mattino, un tir, che viaggiava in direzione di Milano, si è schiantato contro il guardrail, sfondandolo e invadendo la carreggiata opposta: nessun altro veicolo è stato coinvolto, mentre l'autista è stato condotto in ospedale.

Il mezzo pesante che trasportava detriti si è ribaltato, rovesciando il suo carico sulla carreggiata

Tra Desenzano e Brescia Est sono dunque state chiuse ben quattro corsie, due in direzione Milano e altrettante verso Verona: in direzione del capoluogo lombardo, anche più di tre ore dopo, le code hanno toccato anche i venti chilometri, mentre verso Verona hanno superato i dieci, avvicinandosi al confine con la provincia scaligera.

Nel primo pomeriggio il traffico risultava ancora congestionato, mentre proseguivano le operazioni per liberare la sede stradale.