Incidente in A4 tra Vicenza e Verona: segnalate code in direzione Milano

Disagi in autostrada tra Verona e Vicenza a causa di un incidente stradale.

Stando alle prime notizie apprese, il sinistro ha avuto luogo intorno alle 8.30 di mercoledì mattina tra i caselli di Montebello e Soave/San Bonifacio, in direzione Milano, e vedrebbe coinvolti un mezzo pesante ed un'auto in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero e Lonigo, oltre alla polizia stradale, e al momento non risultano esserci feriti gravi.



L'incidente ha inevitabilmente provocato alcune ripercussioni sulla viabilità, con le code che alle 9.30 vengono indicate sui 4 chilometri di lunghezza.