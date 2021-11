Si ribalta sulla SR 10 un'autocisterna che trasporta GPL: pompieri sul posto e strada chiusa

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro intorno alle 12.30 di lunedì in via Pioppone, lungo la SR 10 nel Comune di Nogara, dove un autoarticolato con cisterna contenente gas GPL si è rovesciata.

I pompieri arrivati da Legnago e Verona, hanno messo in sicurezza il mezzo che si era ribaltato lateralmente nel fossato, senza rilevare alcuna perdita, mentre l'autista è rimasto illeso.

Sul posto è arrivato anche il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico, Radiologico) di Mestre, che ha predisposto le apparecchiature per le operazioni di travaso del gas per poi poter recuperare il camion. La circolazione lungo SR 10 è stata deviata per il tratto interessato su viabilità alternativa e alle 17.30 le operazioni erano ancora in corso.