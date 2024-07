Autobus e auto si scontrano sulla Gardesana Orientale: quattro le persone ferite

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Valeggio sul Mincio, nel primo pomeriggio di mercoledì, tra un autobus Atv ed una Fiat Doblò.

I due veicoli si sono scontrati intorno alle ore 13 non lontano dal confine con il Comune di Peschiera del Garda, lungo la strada regionale 249 Gardesana Orientale, che è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Stando una prima ipotesi, la vettura potrebbe aver invaso la corsia e l'autista del mezzo pesante avrebbe sterzato per evitare un urto ben peggiore, finendo a lato della carreggiata, sulla banchina.

A bordo dell'autobus erano presenti 13 persone (autista e 12 passeggeri), nessuna delle quali ha subito particolari conseguenze: riufiutate le cure, sono stati condotti a destinazione da una navetta. Sono però dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bardolino, accorsi sul posto con un mezzo e 5 unità, per farle uscire dopo aver rotto dei finistrini, dal momento che non era possibile utilizzare le uscite, utilizzando una scala italiana.

Quattro invece le persone presenti sull'auto, tutte rimaste ferite ma nessuna in pericolo di vita: le due più gravi sono state condotte in elicottero all'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118 accorso sul posto, mentre le altre due sono state portate all'ospedale di Peschiera del Garda.

Sul posto la polizia stradale e la polizia locale, per svolgere i rilievi del caso e gestire la viabilità.