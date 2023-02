Auto esce di strada e si ribalta: un uomo ferito viene portato in ospedale a Borgo Trento

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti nella serata di domenica 12 febbraio, intorno alle ore 19.55, nel Comune di San Mauro di Saline in seguto ad un incidente stradale. Secondo quanto riportato dai pompieri, una vettura che viaggiava sulla Sp 16, in via Roma, a causa di una fuoriuscita autonoma, si sarebbe ribaltata su un fianco dopo aver urtato la scarpata.

Il conducente del veicolo sarebbe quindi rimasto incastrato e successivamente è stato liberato dai vigili del fuoco, giunti da Verona. Quest'ultimi spiegano di aver operato con divaricatori e cesoie idrauliche per tagliare i montanti e la cappotta del mezzo, riuscendo infine ad estrarre l'uomo per affidarlo alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

L'uomo ferito è stato infine accompagnato e ricoverato presso l'ospedale di Borgo Trento nella città scaligera.