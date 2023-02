Auto esce di strada nella notte: ferito grave portato in ospedale a Borgo Trento

Un incidente stradale è stato segnalato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio nel Comune di Legnago. Stando a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, erano circa le ore 3 di questa mattina quando, per cause ancora in corso d'acccertamento, una vettura sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada mentre stava percorrendo via Ezio Zanoni.

L'episodio si sarebbe verificato quando il veicolo ormai si trovava nei pressi della rotonda. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli operatori del Suem con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica.

In segutio al sinistro, una persona è risultata gravemente ferita e per questo è stata poi condotta d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia per svolgere i rilievi ed appurare l'esatta dinamica dell'incidente.