Un ragazzo di 24 anni perde la vita nella notte in un frontale tra un'auto e un tir

Dopo neppure 24 ore da quello costato la vita ad un 20enne di Mozzecane, un altro drammatico incidente stradale ha messo la parola fine alla vita di un giovane.

Non erano ancora scattate le ore 2 della notte tra domenica e lunedì, quando lungo la Sp38, in località Offia nel Comune di San Bonifacio, un'auto ed un tir sono entrati in collisione: per cause in fase di accertamento, la vettura condotta dal giovane 24enne di origini marocchine, si è scontrata frontalmente contro il mezzo pesante.

Lanciato l'allarme, in aiuto del giovane guidatore sono giunti i vigili del fuoco di Caldiero con 1 mezzo e 5 uomini, che si sono messi subito al lavoro per disincastrare l'auto finita sotto la cabina del tir e liberare dalle lamiere, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, il guidatore, morto in seguito all'impatto. Nulla ha potuto fare per lui il personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza ed automedica. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, i carabinieri della stazione di Monteforte, mentre le operazioni dei pompieri si sono concluse intorno alle ore 3.