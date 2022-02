Auto tampona un rimorchio in sosta all'alba: 55enne viene estratto dai vigili del fuoco

Incidente in provincia alle prime luci dell'alba di lunedì. Poco prima delle ore 6 infatti, i vigili del fuoco di Verona sono dovuti intervenire in via Carducci, a Zevio, per un sinistro che ha visto coinvolte un'auto ed un mezzo pesante.

Stando a quanto appreso, una Fiat 500X avrebbe tamponato un semirimorchio in sosta, rimanendo incastrata sotto di esso. Il conducente, un 55enne di Verona, è rimasto incarcerato nelle lamiere deformate: i pompieri hanno dovuto utilizzare il verricello dell'autogru per sfilare il veicolo dal rimorchio ed intervenire successivamente con cesoia e divaricatore idraulici, per rimuovere alcune parti della vettura e liberare il guidatore.

L'uomo poi è stato affidato alle cure del Suem118 e trasportato all'ospedale per controlli del caso, mentre le cause che hanno portato all'incidente sono al vaglio dei carabinieri.