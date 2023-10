Auto sfonda vetrina di una lavanderia a gettoni, un ferito al pronto soccorso

La vetrata di una lavanderia a gettoni è stata sfondata da un'auto oggi pomeriggio, 2 ottobre, a Villafranca. Ignote al momento le cause del sinistro in cui è rimasto ferito un cliente della lavanderia.

Intorno alle 15.15 di questo pomeriggio una Toyota grigia fuori controllo è entrata in una lavanderia a gettoni di Via Tione, a Villafranca di Verona. L'auto ha sfondato la vetrina e si è fermata dopo aver sbattuto contro un muro. Tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro, il conducente della Toyota e i due clienti che si trovavano all'interno della lavanderia.

Uno dei clienti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario, il quale lo ha poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Magalini. A supporto delle operazioni di soccorso sono giunti da Verona cinque vigili del fuoco con un mezzo. I pompieri hanno lavorato per creare un accesso al locale, che risultava bloccato sia dalla vettura che dall'intelaiatura della vetrata, oltre che dai vetri pericolanti. Grazie alle operazioni dei vigili del fuoco, i sanitari sono riusciti ad entrare e si sono accertati delle condizioni di salute dell'altro cliente e del guidatore dell'auto, i quali sono rimasti illesi ma erano rimasti bloccati nella lavanderia.

In seguito, i vigili del fuoco hanno controllato la struttura dell'edificio, che non ha subito danni a seguito dell'urto, ed hanno messo in sicurezza la zona.