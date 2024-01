Auto sfonda il muretto di recinzione di un condominio e viene abbandonata lì

Non risultano esserci feriti nella fuoriuscita autonoma di un'auto avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Golosine, a Verona, sulla quale sta lavorando la polizia locale scaligera.

Il conducente di una Fiat Multipla ne avrebbe perso il controllo in via Tevere, sfondando il muretto di recinzione e concludendo la propria corsa all'interno dell'area di un condominio. Sul posto, intorno alle 3.30, sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con un mezzo e cinque operatori, i quali hanno lavorato per mettere in sicurezza la vettura che era alimentata a metano.

Del guidatore e degli altri occupanti invece non c'era traccia: dopo l'incidente, avrebbero abbandonato il mezzo dandosi alla fuga. Arrivata sul luogo dell'episodio, la polizia locale si è occupata di svolgere i rilievi del caso e ha dato il via alle indagini.