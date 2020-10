Auto e scooter si scontrano a Verona: ferita una ragazza di 30 anni

Una scooterista di 30 anni è rimasta ferita in uno scontro avvenuto intorno alle 15.30 di mercoledì a Verona, nel punto di immissione tra via Merighi e via Piccoli, a Porta Palio.

Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia locale scaligera, la Fiat Punto guidata da una 43enne, nell’operazione di uscita da via Merighi, è entrata in collisione con il Piaggio Liberty che percorreva via Piccoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la 30enne sono stati richiesti accertamenti sanitari, mentre l'automobilista è risultata negativa all'alcol test.