Auto e scooter si scontrano sulla Gardesana: in ospedale una donna di 62 anni

Una donna di 62 anni è stata trasportata in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Malcesine alle prime ore di venerdì, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto sulla Strada Regionale 249 Gardesana Orientale, intorno alle ore 7.30, quando sono entrate in collisione, all'altezza del civico 180, un'auto di turisti tedeschi e lo scooter condotto dalla dona residente in zona, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale di Bardolino, intervenuta sul posto con una pattuglia. Scattata l'allerta, in soccorso della signora rimasta ferita è arrivata l'ambulanza e l'elicottero del 118, che dopo averle prestato le prime cure l'hanno condotta in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova ricoverata.